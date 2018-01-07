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(Görüntülü Haber) Bursa'da öğrenciler tekme- tokat kavga etti

İZNİK(Bursa), (DHA) - BURSA'nın İznik ilçesinde iki öğrenci grubu, okul çıkışında tekme-tokat kavga etti

07 Ocak 2018 01:12

İZNİK(Bursa), (DHA) - BURSA\'nın İznik ilçesinde iki öğrenci grubu, okul çıkışında tekme-tokat kavga etti. Çevre sakinlerinin araya girmesiyle sonlanan kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

İznik ilçesindeki Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi\'nde iki öğrenci grubu arasında, çıkan tartışma dışarıya taştı. Okul çıkışında karşı karşıya gelen yaklaşık 30 öğrenci, tekme- tokat kavga etti. Çevredekiler araya girerek tarafları sakinleştirdi. 

Bir aracın zarar gördüğü kavga, bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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