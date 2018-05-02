(Görüntülü Haber) Bursa'da motosiklet, otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Karacabey ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, bugün Bursa-İzmir karayolu Bakırköy kavşağında meydana geldi. Ahmet İnce (27) yönetimindeki 16 EDV 19 plakalı motosiklet, Kazım Çoban (23) yönetimindeki 44 PS 162 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, başında kask bulunan motosikletin sürücüsü Ahmet İnce ile kask takmadığı belirlenen yanındaki Bayram Yurduseven yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı tüm müdahaleye karşın Bayram Yurduseven yaşamını yitirdi. Ahmet İnce ise önce Karacabey Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı, buradaki müdahalesinin ardından da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi.