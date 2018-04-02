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(Görüntülü Haber) Bursa'da kaza: 3 yaralı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA'da ıslak zeminde kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı

02 Nisan 2018 12:27

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA\'da ıslak zeminde kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Bursa- İzmir Karayolu Merinos Mevkiinde 02.30 sıralarında meydana geldi. Orhan Sansa yönetimindeki 16 FZ 360 plakalı otomobil yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Önce orta refüje çarpan otomobil ancak aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada sürücünün eşi Şaziye Sansa ve çocukları Betül Sansa ile İbrahim Sansa yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Çekirge Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı.

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