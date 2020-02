(Görüntülü Haber) Bursa'da kayakçılar federasyona tepki için kayak takımlarını yaktı (1)

Gürkan DURAL - Mehmet İNAN / BURSA, (DHA)





Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği, 2018 Kış Olimpiyat Oyunları\'nda alınan olumsuz sonuçlar nedeniyleTürk Kayak Federasyonu\'na tepki olarak kayak takımlarını yaktılar. Ayrıca dernek üyeleri, meşalelerle görsel bir şölen de sergiledi.



Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği, Güney Kore’de devam eden PyeongChang 2018 Kış Olimpiyat Oyunları’nda Türk sporcuların aldığı sonuçlar nedeniyle Türkiye Kayak Federasyonu\'na tepki gösterdi. Dernek adına konuşma yapan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Asbaşkanı Kürşad Yıldız, 82 yıldan bu yana olimpiyatlara Türkiye\'nin katıldığını belirterek, \"Şu an Güney Kore\'deki olimpiyatları yakından takip etmekteyiz. Harcanan bütçelere bakınca, alınan sonuçlar çok üzücüdür ve bizleri derinden yıpratmıştır. Bu sonuçlar için kesinlikle sporcularımızı suçlamamaktayız. Yanlış idareye, yanlış yönetimedir sitemimiz. Olimpiyatta bütçemizin 10’da birine sahip olan ülkeler, şu an bizden çok çok önde ilerlemektedirler. İran, Kenya, Sırbistan gibi ülkeler geçen yıla kadar bizlerden büyük farklar yerken, şu an 60’ncı 70’inci sıralara giren sporculardan inanılmaz büyük farklar yemekteyiz\" dedi.



\"SPORCULARIMIZ SİSTEMİN YANLIŞLIĞINDAN DOLAYI BAŞARI GÖSTEREMİYOR\"



Derneklerinin tek amacının Türk sporunu, daha geniş tabana yaymak olduğunu söyleyen Kürşad Yıldız, \"282 üyesi olan derneği, Türkiye Kayak Federasyonu olarak karşınıza alıp insanları ayrıştırır veinsanları birbirinden koparırsa hiçbir sonuca varamayız. Hiçbir başarıya ulaşamayız. Buradan devlet büyüklerimize, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'a mesajımızdır; milyon liralar harcandı 4 yılda, 4 yıl önce devam eden federasyondan çok iyi teslim alınan sporcular bugün dünyada iyi performans gösteremiyor. Sistemin yanlışlığından. Ben bir milli sporcu olarak bundan çok derin üzüntü duyuyorum. Bu işi, bu işin içinden gelene teslim etmeliyiz. Biz bu durumları sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz\" diye konuştu.



KAYAK TAKIMLARINI ATEŞE ATTILAR



Türkiye Kayak Federasyonu\'nun bu şekilde yönetilemeyeceğinin altını çizen Yıldız, \"Kayak sporuna gönül vermiş insanları ayrıştırarak başarıya ulaşılmaz. Federasyon başını yöneticileriyle birlikte avuçlarının arasına koymalı. Ben bu kötü gidişatı, bu başarısızlıkları protesto amaçlı, benim içim rahat etmediği için kayağımı yakıyorum\" dedi ve kayağını ateşe attı. Diğer dernek üyelerinin de ortak prostestosu sonrasında birçok kayak takımı, ateşin içerisine atıldı.



GÖRSEL ŞÖLEN DE YAŞATTILAR



282 üyesi bulunan dernek, üyeleriyle birlikte Uludağ\'ın zirvesinde yer alan pistten aşağı ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterinin yanı sıra meşalaler ile birlikte kayarak inerken, bu gösterisini bir kez daha tekrarladı. Dernek üyelerinin meşaleli bu gösterisi, Uludağ\'daki kayakçılardan da yoğun alkış aldı.



Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta da derneklerinin emekli milli sporculardan kurulu olduğunu belirterek, emekli maaşlarını Mehmetçik Vakfı\'na bağışlayacağını ifade etti.