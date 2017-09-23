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(Görüntülü Haber) Bursa'da kar maskeli katil zanlıları yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)- BURSA'nın Mudanya İlçesi'nde işyerinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden 34 yaşındaki Mehmet Öztürk'ün katil zanlısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli yakalandı

23 Eylül 2017 00:15

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)- BURSA\'nın Mudanya İlçesi\'nde işyerinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden 34 yaşındaki Mehmet Öztürk\'ün katil zanlısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Zanlılar ile Mehmet Öztürk arasında antika eşya satımıyla ilgili anlaşmazlık olduğu belirtildi. Olay, geçtiğimiz pazar sabahı Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, Atatürk Caddesi\'nde unlu mamüller satan bir işyerinde meydana geldi. Kimliği tespit edilemeyen ve yüzünde kar maskesi bulunduğu belirtilen bir kişi, Mehmet Öztürk\'e, işyerinin kapısından silahla iki el ateş ederek kaçtı. Saldırıda yaralanan Mehmet Öztürk, çevreden yetişenlerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahale ardından Çekirge Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay günü bölgeden geçen 910 otomobil ve 70 güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin H.S.,(40) ile İ.Ç.,(32) olduğunu tespit etti. 2 şüpheli, Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi\'nde gözaltına alındı. ANTİKA EŞYA YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞLER 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürldü. Maktül Mehmet Öztürk ile şüpheli H.S.\'nin arasında antika eşya satışı yüzünden tartışma olduğu ve H.S.\'nin arkadaşı İ.Ç.\'yi de yanında götürerek silahı ateşleme azmettirdiği, İ.Ç.\'nin de kar maskesini takarak Mehmet Öztürk\'ü öldürdüğü ve olay yerinden kaçtıkları ortaya çıktı. 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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