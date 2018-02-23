T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Bursa'da iş makinesi doğal gaz hattı borusunu patlattı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da köprülü kavşak inşaatı çalışması sırasında iş makinesinin darbesiyle doğalg az hattı borusu patladı

23 Şubat 2018 20:04

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA\'da köprülü kavşak inşaatı çalışması sırasında iş makinesinin darbesiyle doğalg az hattı borusu patladı. Patlayan borudan çıkan tazyikli gaz çevrede paniğe neden oldu. Bursagaz ekipleri hemen müdahale ederek gazı kesti, onarım çalışmalarına başlandı. Bursa\'nın merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi\'ndeki Panayır köprülü kavşak inşaatında çalışan fore kazık makinesi, 40 santimetre çapındaki doğal gaz ana dağıtım hattı borusunu patlattı. Patlayan borudan tazyikle çıkan doğal gaz çevrede paniğe yol açtı. Olası yangın ihtimaline karşı bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bursagaz ekipleri de kısa sürede gaz akışını kesti. Doğal gaz borusunun patladığı alana güvenlik şeridi çekilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. Patlama esnasında çevredeki 2 araç ve bazı işyerleri zarar görürken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetDHABURSAPatlayanBursagazBursaOsmangaziCaddesi PanayırOlasıDoğalPatlama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24