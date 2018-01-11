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(Görüntülü Haber) Bursa'da hırsızlık şüphelileri güvenlik kamerasına yansıdı

Enver Fatih TIKIR BURSA, (DHA) - BURSA'da 3 ayrı işyerine kapı ve pencerelerini zorlayarak giren 3 şüphelinin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı

11 Ocak 2018 16:05

Enver Fatih TIKIR BURSA, (DHA) - BURSA\'da 3 ayrı işyerine kapı ve pencerelerini zorlayarak giren 3 şüphelinin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Kovalamaca sonucu yakalanan şüphelilerin işyerlerinden çaldığı çok sayıda elektronik eşya ve nalburiye malzemesi sahiplerine teslim edildi.Bursa\'nın merkez Osmangazi ilçesinde Ömer K. (24), Emre K. (20) ve Kadir K. (20), iddiaya göre 3 ayrı mahallede 3 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptı. İşyerlerine pencere ve kapılarını zorlayarak giren şüpheliler, çok sayıda elektronik eşya ve nalburiye malzemesi çaldı. Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevrede yaptıkları incelemede şüpheliler Ömer K., Emre K. ve Kadir K.\'yi yakaladı. Şüphelilerin iş yerlerinden çaldığı eşyalar ise sahiplerine iade edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardınan adliyeye sevk edildi. Öte yandan yakalanan şüphelilerin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çeşitli aletleri levye olarak kullanan şüphelilerin, işyerlerinin kapı ve pencerelerini zorlayarak açıp içeri girdiği görülüyor.

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