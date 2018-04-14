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(Görüntülü Haber) Bursa'da hastanede yangın (4)

YANGIN, KLİMA SANTRALİNDE BAŞLADI Bursa İl Sağlık Müdürü Dr

14 Nisan 2018 16:26

YANGIN, KLİMA SANTRALİNDE BAŞLADI



Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, yangının hastane polikliniklerinin üst katında bulunan klima santralinde çıktığını söyledi. Akan, \"Yangın başladıktan hemen sonra hastanede yataklı tedavi görmekte olan 112 hastamızı tahliye ettik. Alevlere 13 itfaiye aracı müdahale ediyor. Çok sayıda ambulansımızı tedbir amaçlı olarak hastane yakınında bulunduruyoruz. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen ya da yaralanan yok\" ifadelerini kullandı.

Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

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