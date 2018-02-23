(Görüntülü Haber) Bursa'da Hakim ve Savcı adaylarına elektronik kelepçe anlatıldı

Halil ÖZÇOBAN BURSA, (DHA) BURSA\'da hakim ve savcı adaylarının katıldığı denetimli serbestlik ve elektronik izleme sistemleri seminerinde, mahkemeler tarafından denetimli serbestlik kapsamında ev hapsi verilen yükümlülerin elektronik kelepçe ile izlendiği bildirildi. Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü\'nde hakim ve savcı adaylarına Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Fatih Sancak ve Denetim Bürosu görevlisi Gökhan Yunuslar tarafından denetimli serbestlik ve elektronik izleme sistemleri hakkında seminer verildi. Elektronik kelepçe ve alkol ünitesinin tanıtımını ve kullanım şekillerini anlatan Bursa Denetim Bürosu görevlisi Gökhan Yunuslar, hükümlüler ile yapılan eğitim ve iyileştirme çalışmaları, kişilerin topluma ve mağdura zarar verme risklerini ortadan kaldırmak için yapılan çalışmalar ve elektronik izleme sistemleriyle yükümlülerin nasıl takip edildiği konularında bilgiler verdi. Elektronik kelepçenin, ev hapisleri ile yükümlü ve mağdurun korunması amacıyla yapıldığına dikkati çeken Yunuslar, Elektronik kelepçe takılan kişinin bilgileri Ankara İzleme Merkezi\'ne bildiriliyor. Kişinin belirlenen alanların dışına çıkması sonucunda gerekli işlemler yapılıyor veya kolluk kuvvetlerine haber verilerek gerekenler yapılıyor. Alkol ünitesi ise mahkemelerin sanığa verdiği \'Alkol içmeme\' cezası üzerine evine konuluyor. Yapılan uygulamada cihaz belirli aralıklarla kişinin yüz fotoğrafını çekiyor, cihazdaki görüntüler Ankara Merkez İzleme Kurumu tarafından izleniyor, şüpheli bir durum karşısında yükümlüye alkolmetre üfletilip alkol alıp almadığı takip ediliyor dedi. Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Fatih Sancak ise, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yükümlülerle ilgili çalışmaları hakkında bilgi verdi.