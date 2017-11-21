T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Bursa'da gasp yaptı, Sarp Sınır Kapısı'nda yakalandı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, müşteri gibi girdiği markette silah tehdidiyle kasiyeri korkutup kasada bulunan bin lirayı alan Azerbaycan uyruklu T

21 Kasım 2017 00:26

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, müşteri gibi girdiği markette silah tehdidiyle kasiyeri korkutup kasada bulunan bin lirayı alan Azerbaycan uyruklu T.Z. (33), yurtdışına kaçmak isterken Sarp Sınır Kapısı\'nda yakalandı.

Olay, geçen 4 Kasım akşamı saat 21.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir marketler zincirinin Türkmenbaşı Caddesi\'ndeki şubesine müşteri gibi giren bir kişi, kasa bölümüne giderek belindeki tabancayı çıkardı ve kasiyer R.G.\'ye (21) doğrulttu. Kasiyeri silahla tehdit edip, kasada bulunan bin lira parayı alan soyguncu, marketten çıkıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, aldıkları parmak izlerinden şüphelinin, hırsızlık suçundan kaydı bulunan Azerbaycan uyruklu T.Z. olduğunu belirledi. Araştırma yapan polis, şüphelinin yurtdışına kaçacağı bilgisine ulaştı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü\'nün uyarısının ardından T.Z., Artvin Sarp Sınır Kapısı\'ndan Gürcistan\'a gitmek isterken yakalandı. Bursa\'ya getirilen ve ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetDHA BURSAAzerbaycanSınır KapısıOlayKasımYıldırımYiğitler MahallesiBirTürkmenbaşı CaddesiKasiyeriEmniyet Müdürlüğü Gasp Büro AmirliğiAraştırmaBursa Emniyet MüdürlüğüArtvin Sarp Sınır Kapısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24