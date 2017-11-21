(Görüntülü Haber) Bursa'da gasp yaptı, Sarp Sınır Kapısı'nda yakalandı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, müşteri gibi girdiği markette silah tehdidiyle kasiyeri korkutup kasada bulunan bin lirayı alan Azerbaycan uyruklu T.Z. (33), yurtdışına kaçmak isterken Sarp Sınır Kapısı\'nda yakalandı.



Olay, geçen 4 Kasım akşamı saat 21.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir marketler zincirinin Türkmenbaşı Caddesi\'ndeki şubesine müşteri gibi giren bir kişi, kasa bölümüne giderek belindeki tabancayı çıkardı ve kasiyer R.G.\'ye (21) doğrulttu. Kasiyeri silahla tehdit edip, kasada bulunan bin lira parayı alan soyguncu, marketten çıkıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, aldıkları parmak izlerinden şüphelinin, hırsızlık suçundan kaydı bulunan Azerbaycan uyruklu T.Z. olduğunu belirledi. Araştırma yapan polis, şüphelinin yurtdışına kaçacağı bilgisine ulaştı.



Bursa Emniyet Müdürlüğü\'nün uyarısının ardından T.Z., Artvin Sarp Sınır Kapısı\'ndan Gürcistan\'a gitmek isterken yakalandı. Bursa\'ya getirilen ve ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.