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(Görüntülü Haber) Bursa'da FETÖ operasyonu; 16 gözaltı

BURSA, (DHA)- BURSA’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, 'ByLock' programı kullandıkları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla 16 kişi gözaltına alındı

27 Eylül 2017 13:31

BURSA, (DHA)- BURSA’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, \'ByLock\' programı kullandıkları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla 16 kişi gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla aralarında işçi, memur, iş adamı ve örgütün okullarında öğretmenlik yapanların da bulunduğu 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonda, evlerine baskın yapılan 16 kişi gözaltına alındı. Bazı zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin tamamının ByLock programını kullandığı ve bazılarının da FETÖ elebaşının talimatıyla Bank Asya\'ya para yatırdığı belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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