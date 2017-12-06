(Görüntülü Haber) Bursa'da FETÖ operasyonu: 10 kişi gözaltında

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- FETHULLAHÇI Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) eğitim yapılanmasına yönelik Bursa, Ankara, Kastamonu ve İstanbul illerinde yapılan operasyonda eğitim şirketinin yönetici ve ortakları ile esnaf ve özel sektör çalışanı 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından bir hafta önce Bursa başta olmak üzere Ankara, Kastamonu ve İstanbulda yapılan eş zamanlı şafak operasyonunda FETÖ/PDY\'ye ait eğitim kurumlarından olan ve kanun hükmündeki kararname kapatılan İbret Eğitim şirketinin yönetici ve ortakları ile ByLock kullandıkları tespit edilen, aralarında öğretmen, esnaf ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.