T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Bursa'da eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ'lı yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da eylem hazırlığında olduğu tepsit edilen 3 DEAŞ'lı terörist, bir ev ve ormanlık alanda yapılan operasyonlarla yakalandı

18 Eylül 2017 20:43

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da eylem hazırlığında olduğu tepsit edilen 3 DEAŞ\'lı terörist, bir ev ve ormanlık alanda yapılan operasyonlarla yakalandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İnegöl İlçesinde, terör örgütü DEAŞ adına eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Özel Harekat ekipleri ve zırhlı araçlar ile yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Polis tarafından sorguya alınan zanlı, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğunu ve 2 arkadaşının da ormanlık alanda saklandığını itiraf etti. Polisler, ormanlık alanda çadırda yaşayan şüphelilere sabah erken saatlerinde operasyon düzenledi. Çadırda kalan 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Evde ve çadırda yapılan aramalarda, örgütsel döküman, eylem planı ve yazışmaları, pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BerktuğDHA BURSADEAŞBursaEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleMüdürlüğüHarekatPolisPolislerEvdeAdliyeye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24