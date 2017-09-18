(Görüntülü Haber) Bursa'da eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ'lı yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da eylem hazırlığında olduğu tepsit edilen 3 DEAŞ\'lı terörist, bir ev ve ormanlık alanda yapılan operasyonlarla yakalandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İnegöl İlçesinde, terör örgütü DEAŞ adına eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Özel Harekat ekipleri ve zırhlı araçlar ile yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Polis tarafından sorguya alınan zanlı, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğunu ve 2 arkadaşının da ormanlık alanda saklandığını itiraf etti. Polisler, ormanlık alanda çadırda yaşayan şüphelilere sabah erken saatlerinde operasyon düzenledi. Çadırda kalan 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Evde ve çadırda yapılan aramalarda, örgütsel döküman, eylem planı ve yazışmaları, pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.