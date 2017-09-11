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(Görüntülü Haber) Bursa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da, 600 polisin katılımıyla 35 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi

11 Eylül 2017 17:57

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA\'da, 600 polisin katılımıyla 35 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün uyuşturucu operasyonu düzenledi. Daha önceden uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 8 mahallede 35 farklı adreste gerçekleşen operasyonlarda toplam 600 polis görev aldı. Toplam 10 zırhlı araç ve TOMA\'nın hazır bekletildiği operasyonlarda uyuştucu eğitimi alan 2 narkotik köpeği de bulunduruldu. Gün boyu devam eden operasyonlarda Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi\'nin yanı sıra TEM, Asayiş Şubesi ve Çevik Kuvvet polisleri de görev aldı.

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