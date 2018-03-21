(Görüntülü Haber) Bursa'da emlak piyasası masaya yatırıldı

Gürkan DURAL- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - HÜRRİYET Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş, \"Bursa’da doğru adımlar atılırsa, konut piyasasında yabancı alımların arttığı bir dönem başlayabilir” dedi. Türkiye’nin en çok ilana sahip emlak sitesi Hürriyet Emlak, emlak piyasasındaki gelişmeleri değerlendirmek için Bursa basını ile bir araya geldi. Hürriyet Emlak Genel Müdürü Hakan Çelik’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Bursa Emlak Müşavirleri Odası Başkanı Erdal Çelebi, Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş, Hürriyet Emlak Satış Direktörü Çağrı Bozay ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Bursa’nın en hızlı yükselen semtleri ve gelecekte Bursa’da hız kazanacak bölgeler gibi konuların masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş, Bursa\'nın her anlamda Türkiye ekonomisi için katmadeğer yarattığını söyledi. \"Bizler Hürriyet Emlak ailesi olarak Bursa’nın potansiyeline elimizden geldiği ölçüde katkı sağlamak istiyoruz” diyen Göğüş, il genelinde yoğun bir tempoyla çalıştıklarını anlattı. Bursa’daki emlak ofisleriyle yıllardır çok yakın mesai yaptıklarını ifade eden Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş, emlak piyasasının mevcut potansiyelinin oldukça altında kaldığını dile getirdi. Son dönem döviz kurlarındaki artışın yabancı yatırımcılar için büyük fırsatlar doğurduğunu kaydeden Çağlar Göğüş, “İçinde bulunduğumuz şu günlerde Hürriyet Emlak aramalarında yabancı ziyaretçi trafiğinde gözle görülür bir artış izliyoruz. Bu hareketlilik sahip olduğu turizm altyapısı düşünüldüğünde, Bursa için aslında büyük bir şans. Bursa’da doğru adımlar atılırsa konut piyasasında yabancı alımların arttığı bir dönem başlayabilir\" diye konuştu. ÇELİK: KONUT FİYATLARI DÜZENLİ OLARAK YÜKSELİŞ GÖSTERİYOR Hürriyet Emlak Genel Müdürü Hakan Çelik ise konut fiyatlarındaki artışın dikkat çekici olduğunu söyledi. Bursa genelindeki konut satış fiyatlarının her ay düzenli yükseliş gösterdiğini belirten Çelik, son 24 aylık dönemde yüzde 36 olarak gerçekleşen artış oranının 12 aylık dönemde yüzde 20’yi bulduğunu kaydetti. Son bir yılda Türkiye genelindeki satılık konut fiyatlarının ortalama yüzde 6 oranında arttığını ifade eden Çelik, “Bursa’daki fiyatların aynı dönemdeki yüzde 20’lik artış oranı ile Türkiye ortalamasının üç katından fazla artış sergilediğini görüyoruz. İl genelinde satılık konut ortalama metrekare fiyatları Şubat 2017’de 994 TL iken, Şubat 2018’de bu rakam bin 194 TL’ye yükseldi” dedi. Hürriyet Emlak Satış Direktörü Çağrı Bozay da Hürriyet Emlak’ın yaptığı teknoloji yatırımları ile kesintisiz büyümesini sürdürdüğünü söyledi. Bugüne dek 11 milyon TL’ye yakın teknoloji yatırımı yaptıklarını kaydeden Bozay, \"1 milyona varan temiz ilanın yer aldığı platformumuzda, toplam trafiğimiz son bir yılda yüzde 28 arttı. Mobil uygulamamızın ziyaretçi sayısı ise yüzde 97 oranında artış gösterdi. Bursa gerek sanayisi gerekse turizmi ile öne çıkan, deyim yerindeyse ülkemizin gözbebeği konumundaki şehirlerden biri. Önümüzdeki dönemde Bursa’da hayata geçireceğimiz yerel işbirlikleriyle şehirde çok daha güçlü bir konuma gelmeyi hedefliyoruz\" diye konuştu. Toplantıda söz alan Bursa Emlak Müşavirleri Odası Başkanı Erdal Çelebi de özellikle son 15 yıl içerisinde Bursa’daki emlak fiyat artışlarının dikkate değer oranlara ulaştığının altını çizerek, \"Konuttaki yüksek faiz oranları son dönem talebin azalmasına neden oldu. Bursa’da asgari ücretli çalışan sayısı oldukça fazla. Bu kitleyi de dikkate alarak Bursa’da yeni bir konut planlamasına gidilmesi gerekiyor. Kentsel dönüşümde de süreç maalesef doğru yönetilmedi. Tüm bu olumsuzluklara karşın Bursa konut piyasasında sağlıklı bir arz-talep dengesinden söz edebiliriz. Ancak şu dönemde gerekli yapısal tedbirler alınmazsa, yakın gelecekte konut piyasasında sıkıntılar oluşabilir” diyerek uyarılarda bulundu. İLGİNÇ VERİLER Hürriyet Emlak verilerine göre, Bursa’nın bazı ilçelerinde yıllık fiyat artışı yüzde 33’e kadar çıktı. Karacabey ve Mustafakemalpaşa’da görülen yüzde 33’lük artışı yüzde 32 ile İnegöl ve yüzde 28 ile Yıldırım takip etti. Mudanya ve Gemlik de artışın yüzde 20’nin üzerinde olduğu ilçeler olarak öne çıktı. Metrekare fiyatları bazında bakıldığında, Bursa’nın 11 ilçesinden dördünde ortalama metrekare fiyatının 2 bin TL’nin üzerinde bulduğu görülüyor. Hürriyet Emlak’ın Şubat 2018 verilerine göre, bu ilçelerden Nilüfer 2 bin 229 TL’lik metrekare fiyatı ile ilk sırada yer alırken, Mudanya 2 bin 217 TL, Yıldırım 2 bin 12 TL, Osmangazi ise 2 bin 11 TL ile onu takip ediyor.