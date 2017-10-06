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(Görüntülü Haber) Bursa’da DEAŞ operasyonunda 6 kişi gözaltında

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL/BURSA, (DHA)- BURSA'nın İnegöl ve Gemlik ilçelerinde 3 farklı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi 6 kişi gözaltına alındı

06 Ekim 2017 12:12

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ve Gemlik ilçelerinde 3 farklı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi 6 kişi gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnegöl ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 3 farklı adrese eş zamanlı olarak baskın düzenlendi. Operasyonda, Suriye uyruklu oldukları belirtilen 6 DEAŞ terör örgütü üyesi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, örgütsel döküman ve dijital metaryeller ele geçirildi. 6 zanlı, Bursa Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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