(Görüntülü Haber) Bursa'da çocukların kavgasına aileler de karıştı: 2 yaralı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da çocuklar arasında başlayan ve ailelerin de karıştığı kavgada 2 kişi hafif yaralanırken, mahalleye Çevik Kuvvet polisleri sevk edildi.



Olay, merkez Osmangazi İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi\'nde bulunan Trafo Caddesi\'nde meydana geldi. Sokakta bulunan çocuklar bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga etmeye başladı. Olayı gören çocukların aileleri de birbirlerine saldırınca kavga büyüdü. Kavgada 2 kişi hafif yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Yaralılara olay yerinde müdahale yapılırken, kalabalığın dağılmaması üzerine Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Kalabalık polis ekiplerinin ikna çabaları sayesinde dağıldı.