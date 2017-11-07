(Görüntülü Haber) Bursa'da çalılık alanda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da boş bir arazide vücudunun birçok yerinden bıçaklanarak ve boğazı kesilerek öldürülmüş erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri öldürülen kişinin kimliğini belirlemek ve şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Çalı Mahallesinde meydana geldi. Traktörü ile evine gitmek isteyen bir kişinin Geyveli Caddesi üzerinde bulunan çalılık alanda çıplak birinin hareketsiz yattığını görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede kimliği bilinmeyen 30 yaşlarında olduğu belirtilen kişinin vücudunun çeşitli yerlerinden 20\'den fazla bıçak darbesi aldığını ve boğazının kesildiğini tespit etti. Bu kişinin başka yerde öldürülerek buraya bıraktığı üzerinde duran ekipler, olay yerinde kanıt aradı. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset otopsi yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırılırken, ölen kişinin kimliğini tespit etme ve cinayeti işleyen kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.