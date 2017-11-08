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(Görüntülü Haber) Bursa'da boya fabrikasında patlama ve göçük: 4 ölü, 10 yaralı (5)

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Gürsu ilçesindeki bir boya fabrikasında patlama ve göçük meydana geldi

08 Kasım 2017 15:29

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Gürsu ilçesindeki bir boya fabrikasında patlama ve göçük meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 işçi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Bugün saat 11.30 sıralarında Gürsu ilçesindeki organize sanayi bölgesindeki bir boya fabrikasında buhar kazanında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada göçük oluştu. Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ekibi, ambulanslar sevk edildi. Enkaz yığınına dönen fabrika alanında tam bir can pazarı yaşandı. Hemen harekete geçen ekipler, ilk etapta enkaz altından 2 yaralı çıkarıldı. Ekiplerin çalışmaları sürdükçe bilanço ağırlaştı. Bölgeye gelip, çalışmalar hakkında bilgi alan Bursa Valisi İzzetttin Küçük\'ün açıklamasına göre patlamada 4 işçi yaşamını yitirdi. Olayda en az 10 işçinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Enkaz altında başka kişilerin olup olmadığının araştırması sürerken, patlamanın etkisiyle çevredeki fabrikalar ve otomobiller de büyük hasar gördü.

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