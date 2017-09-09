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(Görüntülü Haber) Bursa'da bin polisle huzur operasyonu

BURSA (DHA) BURSA'da yaklaşık bin polisin katılımı ile düzenlenen 'Huzur Operasyonu'nda, hakkında yakalama kararı bulunan 46 kişi yakalandı

09 Eylül 2017 13:54

BURSA (DHA) BURSA\'da yaklaşık bin polisin katılımı ile düzenlenen \'Huzur Operasyonu\'nda, hakkında yakalama kararı bulunan 46 kişi yakalandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün gece yaklaşık bin polisin katılımıyla şehirde denetim yaptı. Asayiş şubesi, , kaçakcılıkla ve organizel suçlarla macadele ve terör polisininde katıldığı denetimler sabaha kadar sürdü. Toplam 5 bin 46 kişinin kimilğini sorgulayan polis hakkında arama kararı bulunan 46 kişiyi gözaltına aldı. 900 aracın durdurulduğu denetimlerde evraklarında eksik olan 103 sürücü hakkında cezai işlem yapıldı. Ruhsatı bulunmayan 11 işyerinin kapatılması için tutanak tutan polis, yol üzerinde fuhuş pazarlığı yapan 6 hayat kadını ve  bıçak, satır ile bir miktar esrar ve uyuştucu hap ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri benzer denetimlerin bundan sonra da devam edeceğini açıkladı.

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