T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Bursa'da bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)-BURSA'nın merkez Nilüfer İlçesi'nde bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü 29 yaşındaki Kadir Kayalı öldü

08 Ekim 2017 12:04

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)-BURSA\'nın merkez Nilüfer İlçesi\'nde bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü 29 yaşındaki Kadir Kayalı öldü. Kaza, merkez Karaman Mahallesi Mudanya Yolu Caddesi üzerine meydana geldi. 29 yaşındaki Kadir Kayalı, yönetimindeki 16 LV 231 plakalı motosikletin kontrolünü, Mudanya Yolu Caddesi üzerinde yitirince bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü, BursaRay Karaman İstasyonunun duvarına çarparak öldü. Bir restoranda paketçilik yapan Kayalı\'nın cesedi, Bursa Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BerktuğDHABURSANilüferKadir KayalıKazaKaraman Mahallesi Mudanya Yolu CaddesiLVMudanya Yolu CaddesiBursaRay KaramanBirKayalıBursa Cumhuriyet SavcısınınBursa Adli Tıp KurumuKazayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24