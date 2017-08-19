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(Görüntülü Haber) Bursa'da ATV çalan hırsızlar böyle görüntülendi

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)-BURSA'nın merkez Osmangazi iİçesi'nde, bir apartmanın girişinde Ersin Özer'e ait ATV aracını düz kontak yöntemi ile çalıştırıp çalarak kayıplara karışan 2 hırsız, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi

19 Ağustos 2017 17:55

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)-BURSA\'nın merkez Osmangazi iİçesi\'nde, bir apartmanın girişinde Ersin Özer\'e ait ATV aracını düz kontak yöntemi ile çalıştırıp çalarak kayıplara karışan 2 hırsız, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi\'nde bulunan bir sitede akşam saatlerinde meydana geldi. Sabah işe gitmek üzere evinden çıkan. Ersin Özer, apartmanın girişinde bıraktığı 16 NMR 05 plakalı ATV aracının olmadığını fark edince güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek aracının çalındığını gördü. Özer, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kamera kayıtlarını alarak hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Özer\'e ait ATV\'nin çalınması ise sitede bulunan güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, 20 yaşlarında 2 şüphelinin, sitesinin bahçe kapısını açarak girdiği, apartmanın altından bulunan ATV aracın düz kontak yaparak çalıştırdığı ve ATV aracına binerek siteden kaçtıkları görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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