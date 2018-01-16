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(Görüntülü Haber) Bursa'da annesinden para isteyen yeğenini öldürdü

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da yeğeni Selçuk Özkeser'i (36) öldürdüğü öne sürülen Ahmet Y

16 Ocak 2018 15:00

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da yeğeni Selçuk Özkeser\'i (36) öldürdüğü öne sürülen Ahmet Y. (56) adliyeye sevk edildi. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi\'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Selçuk Özkeser annesinin evine gelerek para istedi. Tartışmanın büyümemesi için Ahmet Y.\'nin dayıları araya girmeye çalıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından dayı Ahmet Y., Selçuk Özkeser\'i mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı. 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Selçuk Özkeser kurtarılamadı. Gözaltına alınan dayı Ahmet Y, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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