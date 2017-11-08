(Görüntülü Haber) Bursa'da, ağaçta güvercin kurtarma operasyonu

Enver Fatih TIKIR BURSA,(DHA) BURSA\'da ayağına dolaşan ipler nedeniyle uçarken bir ağaca takılıp saatlerce mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı. Merkez Osmangazi İlçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde vatandaşlar tarafından atılan yemlerle beslenen güvercinlerden biri uçarken ayağına dolanan ipler nedeniyle ağacın dallarına takılarak mahsur kaldı. Vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine gelen itfaiye ekipleri 23 metre yükseklikte dalda saatlerce mahsur kalan güvercini itfaiye aracının merdivenine çıkarak kurtardılar. Güvercinin kurtarılmasının ardından çevrede bulunan vatandaşlar itfaiye ekiplerini alkışladılar. Ayağına dolaşan iplerin ağaç dallarına takılması sonucu mahsur kalan güvercinin kurtulmak için hareket ederken ayaklarında kesikler oluştuğunu gören itfaiye ekipleri, güvercini, bünyesindeki veteriner hekime getirip yarasını pansuman yaptıktan sonra saldılar.