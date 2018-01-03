(Görüntülü Haber) Bursa'da 7 uyuşturucu şüphelisi adliyede

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da polisin uyuşturucu operasyonunda gözaltına aldığı 17 şüpheliden 7\'si adliyeye sevk edildi. Bursa İl Emniyet Müdürülüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, teknik takip ve fiziki izleme sonucu düzenlenen iki ayrı operasyonda 17 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda satışa hazır şekilde paketlenmiş bir miktar bonzai, metamfetamin ve esrar ile 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edilen bir miktar para ele geçirildi. Bir şüphelinin uyuşturucu madde satmak üzere yola çıktığı tespit edilerek başlatılan diğer operasyonda ise şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar metamfetamin maddesi, 3 tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. İki operasyon kapsamında gözaltına alınan 17 kişiden 10\'u hakkında \'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak\' suçundan adli işlem yapılırken; G.G., A.Ö., M.K., Ö.S., Z.B., M.Ç. ve B.A isimli şüpheliler ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.