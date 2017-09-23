(Görüntülü Haber) Bursa'da 60 bin lira dolandırdı 'Pişmanım' dedi

BURSA\'da kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran 2 şüpheli suç üstü olarak yakalandı. Adliyeye çıkartılan şüphelilerden Mehmet Y., \"pişmanım\" dedi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesiclik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Merkez Gürsu ilçesinde 52 yaşındaki N.P.\'yi arayıp kendilerini polis olarak tanıtan ve bir kuyumcu soygununda parmak izinin çıktığını söyleyerek, 60 bin lira değerindeki para ve altın alan şüphelilerin Mehmet A., ile Halil Y. olduğunu tesbit etti. Polis, savcılık izni ile telefonlarını dinlediğu şüphelilerin, Kestel ilçesinde oturan N.D.\'yi de dolandırmak istediklerini belirledi. Bunun üzerine güvenlik görelileri, iletişime geçtikleri N.D.\'den, telefon ile kendisini arayacak olan dolandırıcılarla buluşmasını istedi. Polis, teklifi kabul eden N.D.\'nin yanına gelip paraları almak isteyen Mehmet A. ile Halil Y.\'yi yakaladı. \"Dolandırıcılık\" suçundan kayıtları bulunan şüphelir adliyeye çıkartılırken Mehmet A., fotoğrafını çeken gazetecilere, \"pişmanım\" dedi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Müşteki ve şüphelilerin güvenlik kamera görüntüsü Zanlıların adliyeye sevk olması Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)-