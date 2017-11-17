(Görüntülü Haber) Bursa'da 35 adrese uyuşturucu baskını: 25 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat polislerinin desteğiyle 35 ayrı adrese düzenlenen şafak operasyonuyla 25 kişi gözaltına alındı. Baskınlarda piyasa değeri 350 bin lira olan uyuşturucu ele geçirdi.



İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında satıcılara yönelik bir ay teknik ve fiziki takip sonucu 35 ayrı adres tespit etti. Özel harekat polislerinin desteğiyle şafak vakti 300 polisin katıldığı baskınlarda 25 kişi gözaltına alındı. Çevrede zırhlı araçlarla önlem alıp uyarılara rağmen açılmayan kapıları koç başlarıyla kırıp içeriye giren ekipler, özel eğitimli narkotik köpeği Alfa\'nın da katılımıyla yaptıkları aramalarda piyasa değeri 350 bin lira olan 1 kilo 350 gram metamfetamin, 300 gram esrar, 25 gram bonzai, 67 adet ecstacy hap, 3 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda dolu fişek ve hassas terazi ele geçirdil. İfadeleri alınan zanlılar \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan Cumhuriyet Savcılığı\'na sevk edildi. Yetkililer, il ve ilçe merkezlerinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlarının devam edeceğini söyledi.