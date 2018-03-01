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(Görüntülü Haber) Bursa'da 300 kilo dinamitle patlatılan bina yıkılamadı

Enver Fatih TIKIR- Recai GÜLER/BURSA (DHA)- BURSA'da atıl durumda olan 13 katlı bina, kullanılan 300 kilo dinamitle yıkılmak istendi

01 Mart 2018 22:35

Enver Fatih TIKIR- Recai GÜLER/BURSA (DHA)- BURSA\'da atıl durumda olan 13 katlı bina, kullanılan 300 kilo dinamitle yıkılmak istendi. Uzun süren çalışmaların ardından gerçekleştirilen ilk patlamada bağlantı kablolarının kopması sonucu bina ayakta kaldı. Ekipler ikinci denemede kalan dinamitleri ateşlese bina yine yıkılmadı.

Merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Cumhuriyet Caddesi\'nde SGK\'ya ait olduğu belirtilen arazide bulunan 13 katlı atıl bina için valilikten yıkım kararı alındı. Bunun üzerine binanın ilk 3 katına toplamda 300 kilogram dinamit yerleştirildi. AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı patlama, geri sayımın ardından gerçekleştirildi. İlk patlamada 300 kilo dinamit ile tamamen yıkılması beklenen bina 2\'nci ve 3\'üncü katlara giden bağlantı kablolarının kopması nedeniyle gerçekleşmedi. Yapılan incelemelerin ardından gerekli çalışmalar sağlanarak ikinci denemeyle kalan dinamitler patlatıldı ancak bina ikinci denemede de ayakta kaldı. Binanın yıkımı ertelendi.

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