(Görüntülü Haber) Bursa'da 300 kilo dinamitle 13 katlı bina ilk patlamada yıkılamadı

Enver Fatih TIKIR/Recai GÜLER/BURSA (DHA) BURSA\'da atıl durumda olan 13 katlı bina kullanılan 300 kilo dinamit ile yakılmak istendi. Uzun süren çalışmaların ardından bina tüm dinamitlerin patlaması sonucu ilk denemede yıkılamadı. Merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Cumhuriyet Caddesi\'nde iddiaya göre SGK\'ya ait binada bulunan ve atıl olan 13 katlı binanın yıkımı için karar alındı. Yıkım işi ise bir özel şirkete verildi. Valilkten alınan iznin ardından bugün binaya 300 kilo dinamit yerleştirildi. AFAD, İtfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı patlama için binanın tüm katlarına yaklaşık 300 kilo dinamit yerleştirildi. Tüm hazırlıkların yapılmasının ardından binanın yıkımı ilk denedeme tüm dinamitlerin patlamaması sonucu gerçekleşemedi. Yetkililer, binanın yıkımının aksaklığın giderilmesi ile bugün gerçekleşeceğini söylediler