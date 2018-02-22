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(Görüntülü Haber) Bursa'da 3 hırsızlık şüphelisi kameradan yakalandı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA’da iki ayrı iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişi, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı

22 Şubat 2018 17:38

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA’da iki ayrı iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişi, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı. Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi 29 Ekim Mahallesi’nde, 15 Şubat’ta gerçekleşen olayda, bir ayakkabı dükkanı ve kuaföre giren hırsızlar, iş yerlerinden 2 adet LCD televizyon, 1 adet laptop ve 1 adet yazar kasayı çalarak kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin hırsızlık olayından sonra ellerinde çalıntı eşyalarla kaçma anlarının güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülerden tespit edilerek başlatılan arama çalışmalarında yakalanan Furkan Ö., Emre K. ve Ercan A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Furkan Ö. ve Emre K. tutuklanırken, Ercan A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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