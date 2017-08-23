(Görüntülü Haber) Bursa'da 200 kiloluk çelik kasayı böyle çaldılar

Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA,(DHA)- BURSA\'da gece yarısı girdikleri kuaförün içinde para ve ziynet eşyasının bulunduğu 200 kilogramlık çelik kasasını taşıyarak hafif ticari araca yükleyen 4 kişi, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin çelik kasayı taşımaları güvenlik kameraları tarafında görüntülendi. Merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Altıncı Bahçe Sokak üzerindeki bir kuaföre gece yarısı saat 02.00 sıralarında hafif ticari araçla gelen kimliği belirsiz 4 kişi, iş yerinin kapı kilidini kırıp içeriye girdi. İçerisinde 3 bin 500 lira ile 2 bin liralık ziynet eşyası bulunan 200 kilogramlık çelik kasayı sürükleyerek dışarı çıkaran zanlılar, kasayı plakası alınamayan ticari araca yükleyerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan hırsızlık büro ekipleri çelik kasayı Yıldırım ilçesinde boş bir arazide parçalanmış durumda buldu. Soruşturmayı genişleten ekipler, olay yerinden kaçtıktan sonra yakın bir yerdeki benzinlikten yakıt almak için duran ticari aracın plakasını tespit etti. Güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızların kimliklerini belirleyen polis, zanlıların olayda kullandıkları araçla birlikte Değirmenönü Mahallesi\'nde dolaştıkları bilgisi üzerine önlem aldı. Yaşanan kovalamacının ardından durdurulan araçtaki A.R.Ç. (23), O.Ç. (20), B.A. (18) ve B.A. (17) gözaltına alındı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.