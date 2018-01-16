(Görüntülü Haber) Bursa'da 2 katlı binada çıkan yangın

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da 2 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri paniğe kapıldı. Yangın saat 04.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi\'nde bilinmeyen nedenle çıktı. İsmail Şirin\'e ait 11 oturduğu binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde bulunanlar panikle dışarı çıkarken, zillere basarak binadakileri dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 4 araçla yangına müdahale etti. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışma ile söndürdükleri yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatttı.