(Görüntülü Haber) Bursa'da 17 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün haberleşme programı \'ByLock\' kullandıkları tespit edilen 4’ü kadın 17 kişi adliyeye sevk edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, geçen pazartesi günü örgütün haberleşme programı olan \'ByLock\' kullandıkları ve Bank Asya’da hesap açarak örgüte finansal destek sağladıkları tespit edilen 17 kişi, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin arasında öğretmen, avukat ve öğrencilerin de bulunduğu bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 4’ü kadın 17 şüpheli, bu sabah terör örgütü üyeliği suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.