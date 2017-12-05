(Görüntülü Haber) Bursa'da 1 kilo 255 gram metamfetamin ele geçirildi

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA\'da polisin düzenlediği operasyonda, durdurulan araçta kilo 255 gram metamfetamin ele geçirdi, 2 kişi gözaltına alındı.



İstanbul\'dan yüklü miktarda uyuşturucunun Bursa\'ya getireleceği istihbaratına ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Polis ekipleri, İstanbul-Bursa otobanında takibe aldıkları araç, Ovaakça gişelerinde durunca operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramada, karton kutu ve poşetlere gizlenen, piyasa değeri 250 bin lira olduğu belirtilen 1 kilo 255 gram metamfetamin ele geçirildi. Saniye saniye kameraya yansıyan operasyonda, araçta bulunan İ.Y. ve B.G. gözaltına alındı.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.