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(Görüntülü Haber) Bursa zehir soluyor

BURSA (DHA) MEVSİM normallerinin üzerinde seyreden hava koşulları Bursa'da havadaki zehirli gaz oranlarının normal değerlerinin çok üzerine çıkmasına neden oldu

14 Aralık 2017 18:44

BURSA (DHA) MEVSİM normallerinin üzerinde seyreden hava koşulları Bursa\'da havadaki zehirli gaz oranlarının normal değerlerinin çok üzerine çıkmasına neden oldu. Bu verileri bakanlığın resmi internet sitesinden yayınlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı rüzgarın esmesi halinde değerlerin tekrar normale dönebileceğini açıkladı. Aralık ayında bahar havası yaşayan Bursa\'da, havadaki parti kül oranlarını belirleyen PM10 değerleri büyük bir artış gösterdi. Normalde 70 olması gereken bu değer Bursa\'da bugün bir çok bölgelerde sağlığı olumsuz şekilde etkileyecek seviye olan 161 olarak ölçüldü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri,Enversiyon adı verilen bu olgu, soğuk havanın zeminde kalması, sıcak dalganın ise bunun üzerinde bulunmasından kaynaklanıyor. Şu andaki değerler bayağı sıkıntılı. Bu sadece Bursa için geçerli değil. Türkiye\'nin büyük bölümü için aynı sıkıntı var. Rüzgarın esmesi halinde değerler tekrar normale dönecek dediler. Kış aylarında sokağa çıkmaktan endişe duyduklarını söyleyen Bursalılar, son yıllarda artan hava kirliliği karşısında kalıcı önlemler alınmasını isterken uzmanlar ise bu havanın başka akciğer kanseri olmak üzere felç riskini artırıp, KOAH ve çocuk astımlarının birinci nedenlerini oluşturduğunu açıkladılar.

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