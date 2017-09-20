(Görüntülü Haber) Bursa uyuşturucu operasyonu

Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA, (DHA)-BURSA\'da narkotik ekiplerinin düzenlediği iki operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 5 kişi hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Operasyonlarda 400 gram metamfetamin ve 56 gram eroin ele geçirildi.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, İstanbul\'dan Bursa yönüne seyretmekte olan bir otomobille, satılmak üzere, yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği bilgisine ulaştı. Bursa girişi otoban üzerinde durdurulan araçtaki C.T. ve İ.G., gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramalarda piyasa değeri 100 bin lira olan 400 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.



Bir başka operasyonda ise polis ekipleri, merkez Osmangazi ilçesinde şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı. Ekipler şüpheliyi, bir başka kişiye uyuşturucu madde sattığı sırada yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli E.İ.\'nin yapılan üst aramasında 56 gram eroin maddesi ele geçirildi. E.İ.\'den uyuşturucu madde satın aldıkları tespit edilen 5 kişi hakkında da uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.



Yapılan iki ayrı operasyonda yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün \'uyuştucu ticareti yapmak\' suçudan adliyeye sevk edildi. Emniyetten çıkartılarak ekip otomobiline bindirilirken kendisini görüntüleyen gazetecileri fark eden zanlı C.T., \'\'Yeter, çekmeyin abi, çoluğumuz çocuğumuz var\'\' diye tepki göstererek otomobile binmekte zorluk çıkardı.