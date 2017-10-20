(Görüntülü Haber) Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Altepe, havalimanında konuştu
Murat ÇAKIR/ İSTANBUL, (DHA) İSTİFASI istenen isimler arasında yeraldığı öne sürülen Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe, Bosna Hersek'ten İstanbul'a geldi
20 Ekim 2017 15:36
Murat ÇAKIR/ İSTANBUL, (DHA) İSTİFASI istenen isimler arasında yeraldığı öne sürülen Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe, Bosna Hersek\'ten İstanbul\'a geldi. Atatürk Havalimanı\'nda açıklama yapan Altepe, \"İşimizin başındayız\" dedi.
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