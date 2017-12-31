(Görüntülü Haber) Burdur'un ilk eskrimcileri

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'da yapılan çalışmalar eskrim sporuna ilgiyi artırdı. 70 sporcu eskrimle ilgilenirken, bunlardan 15\'i süper minikler kategorisinde ulusal ve uluslararası müsabakalara katılarak Burdur\'u temsil etti.



Burdur\'a 1.5 yıl önce atanan ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü bünyesinde çalışmalara başlayan eskrim antrenörü Ayşe Nuran Gürbüzeli, kentte eskrim sporunun gelişmesi için harekete geçti. Çalışmalar sonucu en büyüğü 12 yaşında 15 sporcu eskrimle uğraşmaya başladı. Burdur\'un ilk eskrimcileri olan sporcular, haftanın 6 günü müdürlüğe bağlı Gençlik Merkezi\'nde antrenman yaparak müsabakalara hazırlanıyor.



\'SPORCU SAYIMIZ 15\'



Eskrim antrenörü Ayşe Nuran Gürbüzeli, Burdur\'a atandığı Mayıs 2016 tarihinden itibaren çalışmalara başladığını ve bu spora kentte ilgi duyulmasını sağladığını kaydetti. 6 yıllık eskrim antrenörü Gürbüzeli, \"Şu an eskrimle ilgilenen 70 sporcumuz var. Müsabık sporcu sayımız ise 15. Sporcularımız süper minikler kategorisinde yarışıyor. Bir Türkiye Şampiyonası, bir açık turnuva, bir de uluslararası turnuvaya katıldık. Klasman sıralamasında üst sıralara yükselmeye başladık\" dedi.



\'AVRUPA ŞAMPİYONU SPORCULAR ÇIKACAĞINA İNANIYORUM\'



Eskrimin epe, flöre ve kılıç olarak üç dalı olduğunu, Burdur\'da flöre dalına güzel ilgi olduğunu anlatan Gürbüzeli, \"Şu an için ilk hedefimiz süper miniklerde bir Türkiye şampiyonu çıkarmak. Daha sonra Avrupa şampiyonu sporcular çıkacağına inanıyorum. Eskrim sporunu Burdur\'da daha geniş kitlelere yayabilmek için birçok okulda tanıtım yapıyoruz. Çok yaygın bir spor olmadığı için okullardaki öğrencilerden yetenek taraması ile sporcu seçiyoruz\" diye konuştu.



\'SEN KIZSIN, ESKRİM OYNAYAMAZSIN\'



Eskrim sporcusu Nazlıcan Beyribey (11), arkadaşlarının kendisine \'Sen kızsın, kılıç, maske var, eskrim oynayamazsın\' dediklerini anlatırken, eskrimin çok güzel bir spor olduğunu ve severek yaptığını, hedefinin de Türkiye derecesi olduğunu kaydetti. Ayzen Oğraş (12) daha önce hiçbir sporla uğraşmadığını aktarırken, \"Eskrimi çok seviyorum. Hedefim Türkiye şampiyonluğu ve ülkemi temsil etmek\" dedi.



\'ÇOK MERAK ETTİM VE ESKRİME BAŞLADIM\'



Sporculardan Mehlika Eroğlu (10) da eskrime 9 yaşında başladığını kaydederken, \"Hoca okulumuza gelmişti. Çok merak ettim ve eskrime başladım. Antalya\'nın Kemer ilçesinde geçen ay düzenlenen turnuvada Türkiye 38\'incisi oldum\" diye konuştu.

