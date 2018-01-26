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(Görüntülü Haber) Burdurlu muhtarlardan 'Zeytin Dalı Harekatı' için gönüllü askerlik başvurusu

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR Muhtarlar Derneği Başkanı Sami Çelik ve dernek üyesi bir grup muhtar, askerlik şubesine gelerek, TSK'nın Suriye'nin Afrin kentindeki PKK/YPG terör örgütüne yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için gönüllü

26 Ocak 2018 19:35

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR Muhtarlar Derneği Başkanı Sami Çelik ve dernek üyesi bir grup muhtar, askerlik şubesine gelerek, TSK\'nın Suriye\'nin Afrin kentindeki PKK/YPG terör örgütüne yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu. 

Burdur Askerlik Şubesi\'nin önünde muhtarlar adına açıklama yapan Burdur Muhtarlar Derneği Başkanı Çelik, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için gönüllü olduklarını söyledi. Merkez ile köylerden derneğe üye 11 muhtarın harekata katılmak için gönüllü olduğunu belirten Çelik, \"Ecdadımız, yüzyıllar boyunca hilali, ezanı ve bayrağımızı yüceltti. Hilal, ezan, bayrak inşallah bu necip milletin omuzları üstünde yücelmeye devam edecek\" dedi. Çelik, Burdurlu muhtarlar olarak göreve hazır olduklarını vurguladı.

Başkan Çelik ve beraberindeki muhtarlar, Fetih Suresi\'nin okunması ve dua edilmesinin ardından askerlik şubesine talep dilekçelerini verdi. Müezzin Osman Dinç de dilekçeye imza atarak, gönüllü olmak istediğini söyledi.

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