(Görüntülü Haber) Burdurlu güreşçiler 2'nci Lig'e hazırlanıyor

Mesut MADAN BURDUR,(DHA) - BURDUR Türk Telekomspor Güreş Takımı, Büyükler Grekoromen Güreş 2\'nci Lig terfi maçlarına hazırlanıyor. Burdur Türk Telekomspor, Ankara\'da 17- 20 Şubat tarihlerinde yapılacak olan Güreş 2\'nci Lig terfi müsabakalarına antrenörler Asil Çakır ve Ali Kural eşliğinde iddialı şekilde hazırlanıyor. Kulüp Başkan Yardımcısı Sedat Özer, geçen yıl güreş branşını açtıklarını belirterek, Ankara\'da 17- 18 Şubat tarihlerinde yapılacak olan 2\'nci Lige terfi müsabakalarına hazırlanıyoruz. 16 sporcumuz ikinci lige terfi etmek için antrenörlerimiz nezaretinde yoğun şekilde çalışıyor. Sporcularımıza başarılar diliyorum dedi.