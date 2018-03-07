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(Görüntülü Haber) BURDUR'DA TARİHİ ESER OPERASYONU

Haber- Kamera Mesut MADANBURDUR, (DHA)BURDUR'da jandarmanın operasyonunda Bizans dönemine ait dini kitap ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

07 Mart 2018 19:09

Haber- Kamera Mesut MADANBURDUR, (DHA)BURDUR\'da jandarmanın operasyonunda Bizans dönemine ait dini kitap ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda 3 şüphelinin ellerinde bulundurdukları tarihi eseri Karamanlı ilçesinde satacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma Karamanlı\'ya bağlı Kılçan köyünde yaptıkları operasyonda R.S., İ.T. ve M.Y.Y.\'nin üzerlerinde ve kiraladıkları araçta arama yapıldı. Aramada Bizans dönemine ait üzerinde Meryem Ana tasviri bulunan, yılan derisi kapaklı, İbranice yazılı 17 sayfalı tarihi eser niteliğinde dini kitap ele geçirildi. Tefenni cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla R.S., İ.T. ve M.Y.Y. hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. Ele geçirilen tarihi eser ise Burdur Müzesi\'ne teslim edildi.

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