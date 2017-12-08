(Görüntülü Haber) Burdur'da şehit öğretmenler anıldı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) MEHMET Akif Ersoy Üniversitesi\'nde (MAKÜ), şehit öğretmenleri anma gecesi düzenlendi.



MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu\'nda, MAKÜ Genç Sporcular ve Rekreasyon Topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğe, 9 Haziran 2017\'de Batman\'ın Kozluk ilçesinde terör saldırısında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın\'ın babası Sadık Yalçın konuşmacı olarak katıldı. Aybüke Yalçın\'ın yanı sıra Tunceli Pülümür karayolunda terör örgütü PKK mensuplarınca şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz\'ın anıldığı gecenin açılışında konuşan Genç Sporcular ve Rekreasyon Topluluğu Başkanı Buğra Cem İşlek, şehitlerin ölümsüz olduğunu söyledi. MAKÜ Genç Sporcular ve Rekreasyon Topluluğu Akademik Danışmanı Öğretim Görevlisi Ali Karaca da geceye katılanlara teşekkür etti.



Kızının şehit olmasının üzerinden 6 ay geçtiğini belirten Sadık Yalçın, \"Bu zaman içerisinde devletimizin ve sosyal toplum kuruluşlarının birçok kesiminden, aziz Türk milletinden, ülkemizin dört bir tarafında yaşayan kıymetli insanlarımızından çok büyük manevi destekler aldık. Hepinize buradan şükranlarımı iletiyorum. İleriki yıllarda görevlerinizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum\" dedi.



Gecede, topluluk üyeleri şiirler okudu, türküler seslendirdi. Program sonunda Sadık Yalçın\'a plaket verildi.