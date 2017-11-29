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(Görüntülü Haber) Burdur'da özel idare bütçesi 89 milyon

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) Burdur İl Özel İdaresi'nin 2018 mali yılı bütçesi 89 milyon lira olarak belirlendi

29 Kasım 2017 20:09

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) Burdur İl Özel İdaresi\'nin 2018 mali yılı bütçesi 89 milyon lira olarak belirlendi. Burdur İl Genel Meclisi\'nin Kasım ayı 20\'nci birleşimi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu\'nda Başkanvekili Ali Evren başkanlığında yapıldı. Toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Komisyon Başkanı Ali Coşkun tarafından okundu. Coşkun, Mali Hizmetler Müdürlüğü\'nün 2018 mali yılı İl Özel İdaresi bütçe taslağının komisyonca incelendiğini belirterek, 2018 mali yılı bütçesinin, bütçe denkliği gözetilerek 89 milyon lira olarak belirlenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür dedi. Coşkun, 2018 yılında İl Özel İdaresi olarak Burdur köylerinde 75 kilometre sıcak asfalt, 75 kilometre birinci kat asfalt ve 138 bin metrekare kilit parke döşeneceğini, bunlar için 36 milyon 782 bin lira ödenek ayrıldığını belirtti.

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