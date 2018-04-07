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(Görüntülü Haber) Burdur'da klasik müzik konseri düzenlendi

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Konferans ve Sergi Salonu'ndaki konserde Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 4'üncü sınıf öğrencileri Begüm Sivri ve Sevda Çetin viyola, Şeyma Tuğcu ise flütle performans sergiledi

07 Nisan 2018 14:05

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Konferans ve Sergi Salonu\'ndaki konserde Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 4\'üncü sınıf öğrencileri Begüm Sivri ve Sevda Çetin viyola, Şeyma Tuğcu ise flütle performans sergiledi. Öğrencilere, piyanoyla Tekirdağ Güzel Sanatlar Lisesi\'nde mesleğinin ilk yıllarında öğretmenleri olan Burdur Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmeni ve MAKÜ Müzik Eğitimi Programı Yüksek Lisans öğrencisi Hande Nur Aşık Gökçe eşlik etti. Konseri MAKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Zeki Nacakcı ile öğrenciler, akademisyenler ve vatandaş izledi. Konserde Johann Christian Bach, Jan Krtitel Vanhal, Henry Eccles, Joseph Schubert, Fikret Amirov ve Claude Bolling\'in eserleri seslendirildi. Konserde öğrencilere piyanoyla eşlik eden Hande Nur Aşık Gökçe öğretmenliğinin ilk yıllarında 2010 yılında Tekirdağ Güzel Sanatlar Lisesi\'ndeki öğrencileri, şimdiki meslektaş adayı olanlarla aynı sahneyi paylaşmanın gurur verici olduğunu söyledi. Sivri, Çetin ve Tuğcu da Hande hoca mükemmel bir öğretmen iyi ki onunla aynı sahneyi paylaştık dedi. Konser sonunda MAKÜ Türk Müziği Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Zeki Nacakcı öğrencilere teşekkür belgesi verdi.

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