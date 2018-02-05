(Görüntülü Haber) Burdur'da kaza 1 yaralı

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR\'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Burdur- Isparta karayolu Gökçebağ köyü mevkiinde dün 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, Kamil E.\'nin kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Sürücünün yara almadığı kazada otomobilde bulunan Petek T. (36) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri gönderildi. İlk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi\'nde götürülen Petek T. daha sonra Isparta\'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Yapılan ölçümde 1.07 promil alkollü çıkan sürücü Kamil E.\'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.