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(Görüntülü Haber) Burdur'da Kadınlar Günü yürüyüşü

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 'Güçlü kadın, güçlü aile' yürüyüşü düzenlendi

08 Mart 2018 22:00

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR\'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla \'Güçlü kadın, güçlü aile\' yürüyüşü düzenlendi. İstasyon Caddesi\'nden Cumhuriyet Meydanı\'na kadar süren yürüyüşe Vali Şerif Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, şehit annesi Fatma Efek ile öğrenciler ve vatandaş katıldı. Cumhuriyet Meydanı\'nda Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin eserlerinin açıldığı stantlar gezildi. Vali Yılmaz ve yürüyüşe katılanlar \'Şiddete dur de\' panosunu boyayıp, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan \'8 Mart Kadınlar Günü Hatırası\' panosunda fotoğraf çektirdi. Cumhuriyet Meydanı\'nda Aziziyeli Havvana Koçak tarafından Çanakkale şiiri okundu. Vali Şerif Yılmaz, \"Şehitleri doğuran tüm analara, şehit olması için evlat yetiştiren tüm analara, bu memleketin gelişmesi, kalkınması için evlat yetiştiren tüm analara ve anne adaylarına teşekkür ediyorum\" dedi.

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