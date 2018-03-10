(Görüntülü Haber) Burdur'da judo grup müsabakaları başladı

Mesut MADAN BURDUR,(DHA) Burdur\'da Okul Sporları Yıldızlar Kız- Erkek Judo Grup müsabakaları 13 ilden sporcuların katılımıyla başladı. Hüsnü Bayer Spor Salonu\'nda iki gün sürecek 2017- 2018 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldızlar Kız- Erkek Judo Grup müsabakalarına Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa ve Muğla\'dan sporcular katıldı. Turnuvanın açılış seremonisinde konuşan Burdur Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, müsabakaların fair- play çerçevesinde geçmesini diledi. Turnuvada ilk üçe giren sporcular 31 Mart- 2 Nisan tarihleri arasında Çorum\'da yapılacak Türkiye Şampiyonası\'na katılmaya hak kazanacak.