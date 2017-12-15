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(Görüntülü Haber) Burdur'da huzur toplantısı

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR'da Vali Şerif Yılmaz başkanlığında huzur toplantısı yapıldı

15 Aralık 2017 14:36

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR\'da Vali Şerif Yılmaz başkanlığında huzur toplantısı yapıldı. Burdur Emniyet Müdürlüğü tarafından Vali Şerif Yılmaz başkanlığında merkez ilçe mahalle muhtarları ve STK temsilcileriyle huzur toplantısı yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü\'ndeki toplantıya Vali Yardımcısı Bahir Altunkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri de katıldı. Vali Şerif Yılmaz, huzur toplantılarının mutat olduğunu ve bu toplantıda güvenlik konusunda alınan ve önümüzdeki dönemde alınacak tedbirlerle ilgili yapılması gereken çalışmaların konuşularak değerlendirileceğini anlattı. Vali Yılmaz, Sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarımızla işbirliği içerisinde beraber hareket etmemiz gereken hususlar varsa onlarla ilgili çalışmalar da yapacağız. Zaten huzur kenti olan Burdur\'un huzurunun aksamadan devam etmesi için alınması gereken tedbirlerle ilgili fikir ve görüş alışverişinde bulunacağız. Çok şükür Türkiye\'nin en huzurlu illerinden bir tanesiyiz. Bu huzurlu ortamın devam etmesi için, huzurun ilimizin ve ülkemizin her köşesinde devam etmesi için üzerimize düşen sorumlulukların yerine getirilmesiyle ilgili çalışmaları paylaşacağız. Sadece ilimizle ilgili değil bölgeyle ilgili sorunları konuşacağız dedi. Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

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