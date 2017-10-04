(Görüntülü Haber) Burdur'da Hayvan Hakları Koruma Günü kutlandı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR\'da, Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi\'nde (Lisinia Doğa) tedavisi yapılan \'kızıl şahin\' doğal yaşam alanına bırakılırken, ardıç ağacı dallarından yapılan \'Yılan Kartalı Heykeli\'nin de açılışı yapıldı.



Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Lisinia Doğa\'da düzenlenen etkinliğe Burdur Vali Vekili Hayri Sandıkçı, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılınç, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, İl Genel Sekreteri Servet Olpak, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, hayvanseverler ve halk katıldı. Etkinlikte, yaralı halde bulunduktan sonra Lisinia Doğa\'da tedavisi yapılan kızıl şahin, doğal yaşam alanına bırakıldı, sanatçı Durul Bakan\'ın ardıç ağacı dallarını kullanarak yaptığı \'Yılan Kartalı Heykeli\'nin de açılışı yapıldı.



Burdur Vali Vekili Hayri Sandıkçı, yaptığı konuşmada, \"Doymak bilmeyen insanoğlu doğanın dengesini bozduğu gibi, hayvanların hakkını da gasp ediyor, çevreyi bozarak insanlar arasında huzursuzluğa yol açıyor. İnanıyorum ki gelecek nesiller hayvanlarla, çevreyle ve bitkiyle kendi aralarında daha dost daha anlaşabilir daha adaletli bir dünyada yaşayacaklardır\" dedi.



638 HAYVAN TEDAVİ EDİLDİ



Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil ise hayvan hakları ihlallerinin önlenmesi ve hayvanların doğal yaşamlarını sürdürmeleri adına farkındalık oluşturmak için tüm dünyada 4 Ekim\'in Dünya Hayvan Hakları Günü olarak kutlandığını söyledi. Rıza Kamil, müdürlük olarak 2013 yılından bu yana 638 vurulmuş, yaralanmış, trafik kazasına uğramış yaban ve sokak hayvanının tedavisini yaptıklarını kaydetti.



BURDUR GÖLÜ\'NDEKİ ÇEKİLME



Sümer Ezgü ise Burdur Gölü\'nün su seviyesindeki çekilmeye dikkati çekti. Ezgü, \"Doğa bir zincirdir. Birisini yok ederseniz diğer taraf da gider. Hepsi birbirine bağlı. Hayvanı sevmeyen insanı sevmez\" dedi.



YILAN KARTALI HEYKELİ AÇILDI



Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Öztürk Sarıca da yılan kartalının sulak alanların azalmasıyla Türkiye\'de neslinin tehlike altına girdiğini söyledi. Açılışı yapılan Yılan Kartalı Heykeli hakkında da bilgi veren Sarıca, \"Burada yapılan heykel dünyadaki en büyük yılan kartalı heykeli. 7.5 metre kanat açıklığına ve 4 metre yüksekliğe sahip. Yapımında 1250 parça ardıç ağacı dalı kullanıldı. Bundan sonra Lisinia\'nın simgesi olacak\" diye konuştu.

