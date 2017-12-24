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(Görüntülü Haber) Burdur'da eğitimci kadınlar toplandı

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) EĞİTİM Bir- Sen ve Memur- Sen Kadınlar Komisyonu Genel Başkanı Habibe Öçal, Burdur'daki üyelerle kahvaltıda bir araya geldi

24 Aralık 2017 19:45

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) EĞİTİM Bir- Sen ve Memur- Sen Kadınlar Komisyonu Genel Başkanı Habibe Öçal, Burdur\'daki üyelerle kahvaltıda bir araya geldi. Öğretmenevindeki programa Memur- Sen Burdur Şube Başkanı Murat Bulut, Memur- Sen Burdur Kadınlar Komisyonu Başkanı Rahşan Ozan, Eğitim Bir- Sen Kadınlar Komisyonu Burdur Şube Başkanı Ayşe Sevinç ile sendika üyeleri katıldı. Programda konuşan Habibe Öçal, kadın örgütlenmesinin önemli olduğunu aktardı. Öçal, Memur- Sen olarak 1 milyona yaklaşan bir üyeye sahibiz. Bu üyelerden 450 binini kadınlar oluşturmakta. Oldukça büyük bir potansiyele sahibiz. Bu potansiyelin iyi organize edilmesi, profesyonelleşilmesi anlamında elimizden geleni konfederasyon olarak yapmaya çalışıyoruz. Eğitim Bir- Sen\'in 435 bin üyesinin 184 binini kadınlar oluşturuyor. Büyük bir güç. Sosyal dönüşümlerin her zaman dinamiğinde kadınlar oldu. Bu dinamiği harekete geçirmek zorundayız. Yükümüz ağır, sorumluluğumuz büyük dedi. Konuşmasının sonunda Habibe Öçal\'a Eğitim Bir- Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Ayşe Sevinç tarafından plaket takdim edildi.

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